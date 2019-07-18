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Полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии

Новости » Выборы 2019    18.07.2019 - 12:50
Полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Избирательную документацию завезли почти на 70 избирательных комиссий

С сегодняшнего дня Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министрества внутренних Украины.

Также отмечается, что избирательную документацию завезли почти на  70 окружных избирательных комиссий.

"С сегодняшнего дня полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии...В Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств", - сообщает заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Кроме того, в Украину приехали из Канады все краткосрочные наблюдатели, которые будут работать на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля. В Украину прибыли 128 краткосрочных канадских наблюдателей. Делегацию возглавил бывший министр иностранных дел Ллойд Аксворси.

Напомним, по данным Государственной пограничной службы, по состоянию на 16 июля в Украину уже прибыли более 280 международных наблюдателей на внеочередные выборы в Раду. Пограничная служба ведет активное сотрудничество с Центральной избирательной комиссией и обеспечивает надлежащий пропуск международных наблюдателей в Украину.

В Украину из Канады прибыли все наблюдатели на парламентских выборах Результаты выборов в Раду по округам
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