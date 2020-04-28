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В "Голосе" выступили против увольнения Сытника за коррупцию

Новости » Политика     28.04.2020 - 15:48
В "Голосе" выступили против увольнения Сытника за коррупцию
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутаты от "Голоса" подали на рассмотрение 13 альтернативных законопроектов, чтобы не допустить увольнение Сытника

Во время заседания Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности депутаты фракции "Голос" заявили, что факт совершения коррупционных действий не может быть основанием для увольнения руководителя НАБУ Артема Сытника, так как это срывает сотрудничество с МВФ. Об этом сообщает "Обозреватель", передает РБК-Украина.

Как отмечает издание, во время заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности в режиме видеоконференции, на котором рассматривается проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах" (рег. № 3133), поданный народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко, депутаты от фракции "Голос" выступили против его принятия и подают альтернативные законопроекты.

Депутаты от "Голоса" подали на рассмотрение 13 альтернативных законопроектов, чтобы не допустить принятия решения, которое позволяет увольнение руководителя силового органа, признанного судом виновным в совершении коррупционных действий.

По словам нардепа Александры Устиновой, увольнение Артема Сытника сорвет сотрудничество Украины с МВФ, ведь "невозможность просто так уволить директора НАБУ было требованием МВФ".

В свою очередь, автор законопроекта Алексей Гончаренко ответил, что "обязательство держать коррупционера на должности директора НАБУ Украина никогда не принимала и принять не может".

Кроме того, по словам Гончаренко, есть заключение Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, которое "поддерживает этот закон, потому что в нем никаких нарушений Конституции нет".

Отметим, по итогам заседания комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект 3133.

Напомним, законопроект регулирует правовую коллизию, которая возникла в действующем законодательстве, и исправляет несогласованности в законах Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", "О Государственном бюро расследований" и приводит их в соответствие с положениями Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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