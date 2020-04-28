У "Голосі" виступили проти звільнення Ситника за корупцію

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати від "Голосу" подали на розгляд 13 альтернативних законопроектів, щоб не допустити звільнення Ситника

Під час засідання Комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності депутати фракції "Голос" заявили, що факт вчинення корупційних дій не може бути підставою для звільнення керівника НАБУ Артема Ситника, бо це зриває співпрацю з МВФ. Про це повідомляє "Обозреватель", передає РБК-Україна.

Як зазначає видання, під час засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності в режимі відеоконференції, на якому розглядається проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах" (реєстр. № 3133), поданий народним депутатом України Олексієм Гончаренком, депутати від фракції "Голос" виступили проти його прийняття і подають альтернативні законопроекти.

Депутати від "Голосу" подали на розгляд 13 альтернативних законопроектів, щоб не допустити прийняття рішення, яке дозволяє звільнення керівника силового органу, визнаного судом винним у вчиненні корупційних дій.

За словами нардепа Олександри Устинової, звільнення Артема Ситника зірве співпрацю України з МВФ, адже "неможливість просто так звільнити директора НАБУ було вимогою МВФ".

Своєю чергою, автор законопроекту Олексій Гончаренко відповів, що "зобов'язання тримати корупціонера на посаді директора НАБУ Україна ніколи не приймала і прийняти не може".

Крім того, за словами Гончаренка, є висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, яка "підтримує цей закон, тому що в ньому ніяких порушень Конституції немає".

Зазначимо, за підсумками засідання комітет Верховної Ради рекомендував прийняти за основу законопроект 3133.

Нагадаємо, законопроект регулює правову колізію, яка виникла в чинному законодавстві, і виправляє неузгодженості в законах України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань" і узгіднювати їх з положеннями Закону України "Про запобігання корупції".