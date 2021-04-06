"Голос": Украина должна не поддаваться давлению России и быть готовой к угрозам

Украина должна выдержать наибольшую за последние два года угрозу военного обострения и давление России , наращивая собственную оборону и боеспособность. Парламент должен включиться в решение насущных вопросов, чтобы подготовка к возможному обострению была максимально быстрой и эффективной.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Голоса" в Верховной раде, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает пресс-служба.

Он отмечает, что "Голос" требует созвать внеочередное закрытое заседание Рады и заслушать военно-политическое руководство, а также руководство спецслужб и Министерства внешних дел, чтобы принять немедленные меры для адекватного ответа на угрозы.

"Власть должна максимально сконцентрироваться и иметь план действий для всех возможных сценариев. В первую очередь, нужно обеспечить готовность наших ВСУ и спецслужб, а также консолидироваться с нашими международными партнерами для максимально быстрого взаимодействия во время возможного обострения", - заявил Костенко.

По его мнению, Россия проверяет нашу готовность и реакцию наших партнеров. Украина должна показать, что не поддается давлению.

"Особое внимание необходимо уделить ситуации в зоне ООС. Это место, где мы каждый день считаем потери от "режима тишины", сегодня там погибли еще два защитника. Но теперь в зоне ООС возможны не только обстрелы, но и более серьезные провокации. Мы должны позволить нашим военным на передовой полноценно выполнять свой долг и иметь возможность предотвращать реализации врагом его замыслов еще на стадии подготовки. В частности, не ограничивать проведение разведки, а наоборот ее усиление", - резюмировал заместитель главы фракции "Голоса" в Верховной раде.