РФ стягивает войска на границе с Украиной для быстрой переброски сил боевикам, - разведка

Российская Федерация продолжает наращивать боевые возможности боевиков на Донбассе . Сейчас Россия стягивает кадровых военных ближе к украинской границе, чтобы в случае необходимости оперативно перебросить силы боевикам.

По информации ГУР, с начала апреля осуществляется доукомплектование боевых подразделений Южного военного округа Вооруженных сил РФ (Ростовская область) за счет прибытия в командировку на неопределенный срок военных из состава Западного, Центрального и Восточного военных округов.

"Таким образом командование противника увеличивает постоянный резерв для возможности быстрого доукомплектования первого и второго армейских корпусов кадровыми российскими военнослужащими", - сообщили в разведке.

При этом в Минобороны отмечают, что на Донбассе растет количество потерь среди российских оккупантов в результате несоблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

"Так, 4 апреля в одном из соединений противника погибли двое российских военнослужащих и один получил тяжелое ранение в результате взрыва мин, которые хранились с нарушением мер безопасности", - добавили в ГУР.