"Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах для проверки Венецианской комиссией, - Рудик

Партия "Голос" доверяет мнению уполномоченного Верховной рады по правам человека госпоже Денисовой, в частности, по законопроекту об олигархах . И поэтому фракция в парламенте поддержала ее позицию и обратились к спикеру Верховной Рады для направления правительственного законопроекта об олигархах на экспертизу в Венецианской комиссии.

"К законопроекту об олигархах у нас были вопросы с самого первого дня. Команда власти очень любит создавать законы против чего-то, а на самом деле если разобраться, то внутри будет или "пшик", или противоположные вещи заявленным в названии законопроекта. Так случилось и с законопроектом об олигархах: он только так называется, но на самом деле ни с кем не борется", - заявила Кира Рудык.

Она напомнила, что законопроект не создает никакого способа на самом деле побороть олигархов, которые на самом деле уничтожают украинскую экономику. При этом документ дает право СНБО называть того или иного человека по определенным критериям олигархом.

"Эти критерии очень плохо прописаны и, собственно, могут быть применены к любому. Хуже в этой истории то, что в документе не прописано: а что дальше? В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, так это справедливой судебной системы. Потому что каждый шаг, который сейчас будет сделан против олигархов, завершится в суде, где олигарх опровергает все обвинения. Поэтому это - первый шаг, который нужно сделать, чтобы судебная система не дала нивелировать решение Антимонопольного комитета", - сказала народный депутат.

По ее словам, партия "Голос" не поддержит этот законопроект во втором чтении.

"Мы летом подали свой альтернативный пакет антиолигархических законопроектов, который действительно направлен на ограничение олигархического влияния. Он включает усиление полномочий Антимонопольного комитета, лишение олигархов налоговых льгот, а также устранение олигархов от влияния при принятии решений в государственных предприятиях. Это те вещи, которые абсолютно точно помогут бороться с олигархами на национальном уровне. Именно таким образом государство работает в других странах, и так оно должно работать у нас", - резюмировала парламентарий.