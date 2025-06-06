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Голос громад має значення: Зеленський закликав до публічного тиску на Росію

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 17:19
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Голос громад має значення: Зеленський закликав до публічного тиску на Росію Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Публічний тиск на Росію з боку громад, міст і міжнародної спільноти може стати важливим фактором для досягнення справедливого миру та припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на III Міжнародному саміті міст та регіонів.

"Найвагоміше, що ми можемо досягти разом - це завершення війни достойним миром та створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто в Європі не боявся залишитись без захисту. І ми можемо це зробити. І, будь ласка, прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію", - зауважив Зеленський.

Він наголосив, що варто підтримувати дипломатію, політичний та економічний тиск.

"Будь ласка, закликайте до нових дієвих санкцій проти Росії, їх режиму. Заради припинення вбивств, припинення ударів, заради досягнення справжнього миру, для того, щоб відповідальність Росії за війну дійсно відчувалась. Відчувалась Москвою. Потрібна рішучість на всіх рівнях. І чим більше міст і громад про це говорять, тим краще", - зазначив президент.

Водночас він зауважив, що треба зробити так, щоб самі росіяни були змушені шукати миру.

"Зараз вони шукають, як ще затягнути цю війну. І, на мій погляд, те, що вони роблять, вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен. І, будь ласка, допомагайте нам не лише в стійкості, але і в важливій політичній роботі заради миру", - підсумував Зеленський.

Удар по Україні 6 червня

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові запустили по Україні більш як 400 "Шахедів", крилаті ракети та балістику.

Під ударом була низка регіонів. Зокрема: Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.

Зокрема у столиці через ворожу атаку загинули троє рятувальників, а ще більше ніж 10 співробітників ДСНС постраждали.

У Тернополі через російський обстріл також травмувалися рятувальники. Загалом в місті під ударом ворога були промислові об'єкти та інфраструктура.

Більше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

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