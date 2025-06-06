Голос общин имеет значение: Зеленский призвал к публичному давлению на Россию

Публичное давление на Россию со стороны общин, городов и международного сообщества может стать важным фактором для достижения справедливого мира и прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на III Международном саммите городов и регионов.

"Самое весомое, что мы можем достичь вместе - это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты. И мы можем это сделать. И, пожалуйста, прошу, поддерживайте все усилия ради вполне справедливого давления на Россию", - отметил Зеленский.

Он отметил, что следует поддерживать дипломатию, политическое и экономическое давление.

"Пожалуйста, призывайте к новым действенным санкциям против России, их режима. Ради прекращения убийств, прекращения ударов, ради достижения настоящего мира, для того, чтобы ответственность России за войну действительно ощущалась. Чувствовалась Москвой. Нужна решимость на всех уровнях. И чем больше городов и общин об этом говорят, тем лучше", - отметил президент.

В то же время он отметил, что надо сделать так, чтобы сами россияне были вынуждены искать мира.

"Сейчас они ищут, как еще затянуть эту войну. И, на мой взгляд, то, что они делают, они торгуются за это. Они должны чувствовать, что мир нужен. И, пожалуйста, помогайте нам не только в стойкости, но и в важной политической работе ради мира", - подытожил Зеленский.