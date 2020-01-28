Гололедица и туман: водителей предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На дорогах сегодня гололедица

Погода в Украине 28 января ухудшится, туман и гололед на дорогах. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Водителей предупредили, что на дорогах сегодня гололедица.

"По прогнозам УкрГидрометцентра, утром 28 января в Украине, кроме востока, туман, видимость 200-500 м; в Карпатах гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что в центре, некоторых западных и восточных областях страны наблюдается туман, в Закарпатской, Николаевской и Херсонской областях местами небольшой дождь. Средняя температура воздуха -3+2 востоке и западе страны 0-2.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей местами мокрое.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Донецкой, Запорожской и Днепровской областях сегодня дожди. Во всех остальных - облачно. В столице сегодня также облачно. Днем +4+6, а ночью 0+2.

Добавим, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, начнутся дожди со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер.