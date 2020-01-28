Потепление до +7 и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: облачно (unsplash.com/Artem Анохина)

На западе страны, кроме Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областей, сегодня дожди

Сегодня погода в Украине ухудшится, дожди и облачно, но температура воздуха будет колебаться от +4 до +7. Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе страны, кроме Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областей, сегодня дожди. Днем +4+7, а ночью -1+1. На севере страны облачно, днем +3+5, а ночью -1+2.

В восточных областях тоже облачно, кроме Донецкой, Запорожской и Днепровской областей, там дожди. Днем +2+4, а ночью -1+1. На юге страны дожди, днем + 4+6, а ночью +1+3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня облачно. Днем +4+6, а ночью 0+2.

Напомним, по данным снеголавинные станций, по состоянию на 27 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 24 сантиметров.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала, что в Украине завтра, 28 января, будут наблюдаться туманы и гололедица на дорогах.

Добавим, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, начнутся дожди со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер.