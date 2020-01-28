Ожеледиця та туман: водіїв попередили про погіршення погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На дорогах сьогодні ожеледиця

Погода в Україні 28 січня погіршиться, туман та ожеледь на дорогах. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Водіїв попередили, що на дорогах сьогодні ожеледиця.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, вранці 28 січня в Україні, крім північного сходу, туман, видимість 200-500 м; в Карпатах ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що в центрі, деяких західних та східних областях країни спостерігається туман, Закарпатській, Миколаївській та Херсонській областях місцями невеликий дощ. Середня температура повітря -3+2 сході та заході країни 0-2.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей місцями мокре.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Донецькій, Запорізькій та Дніпровській областях сьогодні дощі. У всіх інших - хмарно. У столиці сьогодні також хмарно. Вдень +4+6, а вночі 0+2.

Додамо, що погода в Україні в найближчі дні погіршиться, спостерігатимуться дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер.