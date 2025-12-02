Напади на цивільних

На території міста Антрацит зареєстровано черговий випадок нападу собак на людину. У медичній довідці зазначено тільки: "укуси собак".

Місцева медицина не надає захисту, системи вилову відсутні, а відповідальність ніхто не несе.

Мешканці продовжують отримувати лише формальні записи в травмпунктах, без реальних заходів захисту. Невідомо, чи зафіксовано випадки сказу і чи є вакцини для самих тварин, а також препарати для профілактики або лікування людей.

Бюрократія та перекладання відповідальності

Загострення проблеми супроводжується повною бездіяльністю окупаційної влади. Скарги громадян місяцями ходять по ланцюжку: муніципалітет - адміністрація міста - республіканські структури - Мінсільгосп.

Але кожен рівень обмежується фразою "не наша компетенція". У результаті ніхто не несе відповідальності за напади тварин на громадян.

Причини та наслідки

Джерела ЦНС зазначають, що ситуацію погіршують російські волонтери, які регулярно привозять на фронт нових собак для "підняття духу бійців".

Частина тварин пізніше опиняється в містах - голодні, здичавілі й агресивні. Саме ці тварини формують нові зграї, що загрожують мирним жителям, особливо дітям і людям похилого віку.

Поки окупаційна влада знімає показові сюжети та перекладає провину один на одного, жителі Донеччини стикаються з реальною небезпекою: укуси, довідки з травмпунктів і страх вийти з дому.