На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей ситуация с безнадзорными собаками выходит из-под контроля: стаи агрессивных животных нападают на людей даже среди бела дня, создавая угрозу для жизни и здоровья местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
На территории города Антрацит зарегистрирован очередной случай нападения собак на человека. В медицинской справке указано только: "укусы собак".
Местная медицина не предоставляет защиту, системы отлова отсутствуют, а ответственность никто не несет.
Жители продолжают получать только формальные записи в травмпунктах, без реальных мер защиты. Неизвестно, зафиксированы ли случаи бешенства и есть ли вакцины для самих животных, а также препараты для профилактики или лечения людей.
Обострение проблемы сопровождается полной бездеятельностью оккупационных властей. Жалобы граждан месяцами ходят по цепочке: муниципалитет - администрация города - республиканские структуры - Минсельхоз.
Но каждый уровень ограничивается фразой "не наша компетенция". В результате никто не несет ответственности за нападения животных на граждан.
Источники ЦНС отмечают, что ситуацию усугубляют российские волонтеры, которые регулярно привозят на фронт новых собак для "поднятия духа бойцов".
Часть животных позже оказывается в городах — голодные, одичавшие и агрессивные. Именно эти животные формируют новые стаи, угрожающие мирным жителям, особенно детям и старикам.
Пока оккупационные власти снимают показательные сюжеты и перекладывают вину друг на друга, жители Донецкой области сталкиваются с реальной опасностью: укусы, справки из травмпунктов и страх выйти из дома.
