РФ вивозить дітей із ТОТ Донеччини на Сахалін для асиміляції та "інтеграції", - ЦНС

Росія вивозить дітей із тимчасово окупованих територій Донецької області на Сахалін для асиміляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Під виглядом "університетських змін" до Сахалінської області привезли групу школярів із окупованого Шахтарська - відібраних за списками "відмінників", активістів прокремлівських гуртків та дітей військових РФ. Їм влаштовують розважальні екскурсії, показують університети, розповідають про "кар'єру на островах" і прямо агітують будувати своє майбутнє на Далекому Сході, повідомляє ЦНС.

За інформацією з пропагандистських ресурсів, дітям демонструють "менталітет Сахаліну", проводять інтеграційні заняття у місцевих навчальних закладах та знайомлять із життям на островах.

"Це - чітко структурований етап колоніальної політики, спрямований на те, щоб вирвати підлітків із українського культурного поля й перенаправити їх у російський демографічний та освітній простір", - зазначають аналітики ЦНС.

У Центрі впевнені: ця схема абсолютно співзвучна іншій програмі - підготовці до депортації населення ТОТ до Сибіру. Повідомлялось, що представники окупаційної влади збирають списки працівників підприємтсв для довгострокових "відряджень" у тайгу, повторюючи радянські моделі "організованих наборів".

"Сьогодні ж ми бачимо другий фронт тієї ж політики - вивезення молоді. Дорослих готують до переселення, а дітей - до повної асиміляції", - зазначають у ЦНС.

Географія обрана не випадково: Сахалін і Курили - регіони, які десятиліттями страждають від відтоку населення, депресії та браку молоді.

"Росія не здатна заселити їх власними громадянами, тому імперська машина намагається використати окупованих українців як "демографічний ресурс", - впевнені в ЦНС.