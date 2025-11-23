РФ вивозить дітей із ТОТ Донеччини на Сахалін для асиміляції та "інтеграції", - ЦНС
Росія вивозить дітей із тимчасово окупованих територій Донецької області на Сахалін для асиміляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Під виглядом "університетських змін" до Сахалінської області привезли групу школярів із окупованого Шахтарська - відібраних за списками "відмінників", активістів прокремлівських гуртків та дітей військових РФ. Їм влаштовують розважальні екскурсії, показують університети, розповідають про "кар'єру на островах" і прямо агітують будувати своє майбутнє на Далекому Сході, повідомляє ЦНС.
За інформацією з пропагандистських ресурсів, дітям демонструють "менталітет Сахаліну", проводять інтеграційні заняття у місцевих навчальних закладах та знайомлять із життям на островах.
"Це - чітко структурований етап колоніальної політики, спрямований на те, щоб вирвати підлітків із українського культурного поля й перенаправити їх у російський демографічний та освітній простір", - зазначають аналітики ЦНС.
У Центрі впевнені: ця схема абсолютно співзвучна іншій програмі - підготовці до депортації населення ТОТ до Сибіру. Повідомлялось, що представники окупаційної влади збирають списки працівників підприємтсв для довгострокових "відряджень" у тайгу, повторюючи радянські моделі "організованих наборів".
"Сьогодні ж ми бачимо другий фронт тієї ж політики - вивезення молоді. Дорослих готують до переселення, а дітей - до повної асиміляції", - зазначають у ЦНС.
Географія обрана не випадково: Сахалін і Курили - регіони, які десятиліттями страждають від відтоку населення, депресії та браку молоді.
"Росія не здатна заселити їх власними громадянами, тому імперська машина намагається використати окупованих українців як "демографічний ресурс", - впевнені в ЦНС.
Кремлівська "Програма розвитку Сибіру"
Як писало РБК-Україна, нещодавно секретар радбезу РФ Сергій Шойгу анонсував масштабну "Програму розвитку Сибіру". Росіяни обіцяють "700 млрд інвестицій" і створення "промислових кластерів".
Але для освоєння Сибіру Москва хоче задіяти не своїх громадян, а населення окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
За даними ЦНС, росіяни вже запустили перший етап такого механізму. До місцевих "адміністрацій", шкіл, лікарень і комунальних підприємств надійшли службові листи з вимогами "визначити працівників для можливих довгострокових відряджень на Далекий Схід і Ангаро-Єнісейський макрорегіон".
Тепер керівники мають подати списки "необтяжених сімейними обставинами співробітників" - їх найлегше депортувати без суспільного резонансу.