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Росіяни розграбовують затоплені населені пункти Херсонської області, - Генштаб

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Вівторок 13 червня 2023 07:31
Росіяни розграбовують затоплені населені пункти Херсонської області, - Генштаб Фото: росіяни розграбовують затоплені населені пункти Херсонської області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни активно розграбовують населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, до Голої Пристані під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки. Їх росіяни набивають награбованим майном - побутовою технікою, меблями та іншими речами.

Ситуація на окупованих територіях Херсонської області

Після того, як росіяни 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, затопило десятки населених пунктів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

На підконтрольній Україні території організована евакуація, тоді як на лівобережній частині Дніпра росіяни не займаються порятунком людей. До речі, в Центрі національного спротиву також повідомляли про випадки мародерства росіян в затоплених населених пунктах.

"Зараз велика вода починає сходити та місцеві хочуть повернутися додому. Проте росіяни закрили в’їзд до цих сіл та міст та активно розграбовують будинки", - повідомилил в ЦНС,

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Херсонська область окупанти
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