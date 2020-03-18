Голик презентовал интерактивную карту новой инфраструктуры Украины

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Координатор программы "Большая стройка" рассказал, как пользоваться интерактивной картой

За реализацией национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, теперь можно следить благодаря интерактивной карте проектов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор программы Юрий Голик.

"Сотни школ, детских садиков, стадионов и спортивных комплексов. Тысячи километров идеальных дорог. То, что строится, ремонтируется и реконструируется в этом году. Наглядная карта новой инфраструктуры Украины. Это только первый год этой национальной программы", - написал он

Голик также рассказал, как пользоваться интерактивной картой.

"Слева в меню выбираете вид инфраструктурных объектов. Справа на карте отображаются на карте именно они. Очень наглядно видны дороги, которые ремонтирует "Укравтодор" - 4 000 километров. И дороги О и С, которые ремонтируют областные администрации - 2 500 км. По клику на карте на каждый объект всплывает окно с его описанием", - добавил он.

В ходе реализации программы "Большая стройка" в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

Как писало РБК-Украина, ранее Юрий Голик сообщил, что теперь за "Большой стройкой" можно следить в режиме онлайн на специально созданном Telegram-канале.