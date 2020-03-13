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Голик: "Большая стройка" идет по плану

Новости » Транспорт     13.03.2020 - 11:37
Голик: "Большая стройка" идет по плану
Фото: Юрий Голик (Украина 24)

Координатор проекта Юрий Голик рассказал о темпах строительства

Национальная программа "Большая стройка" идет запланированными темпами. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил координатор этого проекта Юрий Голик.

"Большая стройка" начала физически реализовываться. На самом деле для того, чтобы физическая реализация наступила, огромное количество людей во всех областях нашей страны работало над этим, начиная с октября", - отметил Голик.

По его словам, работы ведутся согласно плану, как и рассчитывалось.

"Но мы всегда считаем, что можем делать еще больше и еще быстрее", - подчеркнул Голик.

Национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов и 6500 километров дорог у 2020 році.

Как писало РБК-Украина, ранее Юрий Голик сообщил, что теперь за "Большой стройкой" можно следить в режиме онлайн на специально созданном Telegram-канале.

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