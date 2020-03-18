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Голик презентував інтерактивну карту нової інфраструктури України

Новини » Транспорт     18.03.2020 - 10:13
Голик презентував інтерактивну карту нової інфраструктури України
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

Координатор програми "Велике будівництво" розповів, як користуватися інтерактивною картою

За реалізацією національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом України Володимиром Зеленським, тепер можна стежити завдяки інтерактивній карті проектів. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook координатор програми Юрій Голик.

"Сотні шкіл, дитячих садків, стадіонів і спортивних комплексів. Тисячі кілометрів ідеальних доріг. Те, що будується, ремонтується і реконструюється в цьому році. Наочна карта нової інфраструктури України. Це тільки перший рік цієї національної програми", - написав він

Голик також розповів, як користуватися інтерактивною картою.

"Зліва у меню вибираєте вид інфраструктурних об'єктів. Праворуч на карті зображаються на карті саме вони. Дуже наочно видно дороги, які ремонтує "Укравтодор" - 4 000 кілометрів. І дороги О та С, які ремонтують обласні адміністрації - 2 500 км. По кліку на карті на кожен об'єкт спливає вікно з його описом", - додав він.

У ході реалізації програми "Велике будівництво" протягом 2020 року в Україні будуть побудовані й відремонтовані 100 шкіл, 100 дитячих садів, 100 стадіонів, понад 200 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги, а також 6 500 км доріг міжнародного, національного і місцевого значення.

Як писало РБК-Украина, раніше Юрій Голик повідомив, що тепер за "Великою будівництвом" можна стежити у режимі онлайн на спеціально створеному Telegram-каналі.

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