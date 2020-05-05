Голик: "Большая стройка" создала более 150 тыс. рабочих мест

Фото: Юрий Голик (fecebook.com)

В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн

Национальная программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, не только создает новую инфраструктуру страны, но открывает более 150 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

Кроме того, добавляет Голик, 1 дорожник создает 4 рабочих места в смежных отраслях - социальной сфере и сфере обслуживания, обслуживания дорожной техники и производстве материалов, инжиниринга, проектирования, финансовых расчетов, а также в сфере перевозок и придорожной инфраструктуры.

"Найти работу и принять участие в "Большой стройке" можно, отправив свое резюме через форму на сайте "Укравтодора", - добавляет он.

Напомним, всего, по планам правительства, в течение 2020 году в рамках программы должно быть построено и отремонтировано 4000 км дорог национального и международного значения 2500 км дорог областного и сельского значения, 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Как ранее писало РБК-Украина, согласно исследованию КМИС, почти половина граждан Украины знают или что-то слышали о "Большой стройке" президента и хотят, чтобы она продолжалась, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что в рамках инфраструктурного проекта "Большая стройка" в Полтаве строят с нуля Центр административных услуг (ЦНАП), в котором полтавчане смогут быстро оформить документы, получить справку и другие виды услуг.