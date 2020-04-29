ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Апостолово впервые за 90 лет ремонтируют школу благодаря "Большой стройке", - Голик

Новости » Общество     29.04.2020 - 10:56
В Апостолово впервые за 90 лет ремонтируют школу благодаря "Большой стройке", - Голик
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

По его словам, окончить реконструкцию планируют в 2020 году

В рамках национальной программы "Большая стройка" президента в городе Апостолово Днепропетровской области проходит масштабная реконструкция школы №3, это первый ремонт впервые за 90 лет существования учебного заведения. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, окончить реконструкцию планируют в 2020 году.

Работы ведутся одновременно и внутри, и снаружи. В школе три корпуса, объединенные переходами. В переходе между старым и "средним" корпусами обустраивают туалет. Раньше их не было. Детям приходилось бегать в "младший" корпус или даже на улицу.

Реконструкцию начали с наружных работ. Сейчас длинная постройка учреждения - уже с новыми кровлей и окнами. На данный момент ремонтники проводят термомодернизацию фасада.

Также, по его словам, в Апостолово на финальной стадии реконструкция школы №1. Оба крыла учебного заведения привели в порядок. Теперь там новые кабинеты, теплые коридоры, яркий фасад, окна, столовая, актовый и спортивный залы.

Как рассказал ранее Юрий Голик, во внутреннем дворике школы сохранили две елки, которые после реконструкции стали своеобразной фишкой учебного заведения.

Напомним, на территории Днепропетровской, а также Полтавской областей, продолжается строительство трассы Н-31 Решетиловка-Днепр. Это самое масштабное дорожное строительство в Украине в 2020 году, оно тоже проходит в рамках Нацпрограммы "Велике будівництво".

Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения. Также по программе будут построены и отремонтированы 236 школ, 155 детсадов, 169 спортивных сооружений, 212 приемных отделений оказания неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.

Благодаря "Большой стройке" президента в "Охматдете" спасут больше детских жизней, - Голик В Донецкой области капитально ремонтируют школы и дороги в рамках "Большой стройки", - Голик
Новости Украины Юрий Голик
News
On Top