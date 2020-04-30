В Полтаве продолжают выполнять программу "Большая стройка" президента, - Голик

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Сейчас строят новый ЦНАП, объездную, а также проходит реконструкция кардиодиспансера

В рамках инфраструктурного проекта "Большая стройка" в Полтаве строят с нуля Центр административных услуг (ЦНАП), в котором полтавчане смогут быстро оформить документы, получить справку и другие виды услуг. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Кроме того, по его словам, в Полтаве идет реконструкция корпуса интервенционной кардиологии и реабилитации Областного клинического кардиологического диспансера, капитально ремонтируют приемно-диагностическое и рентгенографическое отделения хирургии Областной клинической больницы им. Склифосовского.

Также вокруг Полтавы строят новую объездную дорогу, которая разгрузит город от транзитного транспорта и улучшит логистику перемещения людей и грузов.

Напомним, в 2020 году по запущенной президентом Владимиром Зеленским национальной программе "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6,5 тыс. км дорог и 9 объездных.

Ранее Юрий Голик сообщал, что в Ровно идет строительство Северной объездной дороги.