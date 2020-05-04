Голик: о "Большой стройке" президента знает каждый второй украинец

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

52,2% опрошенных уверены в том, что реализовать программу необходимо, несмотря на карантин

Каждый второй украинец знает о существовании национальной программы "Большая стройка". Об этом свидетельствуют свежие данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает РБК-Украина.

Так, на вопрос о том, знают ли респонденты о программе, почти 49% опрошенных ответили утвердительно.

Программа "Большая стройка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, предполагает строительство 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов и 6500 километров дорог в 2020 году.

Подавляющее большинство - 52,2% - уверены в том, что реализовать программу необходимо, несмотря на карантин.

На вопрос о том, какие объекты респонденты считают приоритетными в своем населенном пункте, почти 50% назвали дороги. Далее идут больницы (42,9%), школы (18,4%), детские садики (16,3%), амбулатории (11,4%), стадионы и спортивные площадки (7,3%).

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что для строительства дорог выделят дополнительных 19,3 млрд гривен. Соответствующее соглашение было подписано 30 апреля между "Укравтодором" и "Укрэксимбанком" в присутствии президента. Деньги привлекаются под государственные гарантии.

"Ранее на ремонт дорог "Укравтодора" были выделены 31,5 млрд грн из Дорожного Фонда и 4,4 млрд грн средств международных финансовых организаций. Еще 22 млрд грн из Дорожного Фонда выделены на ремонт и содержание дорог на балансе областных администраций", - подчеркнул Голик.

Как писало РБК-Украина, в рамках инфраструктурного проекта "Большая стройка" в Полтаве строят с нуля Центр административных услуг (ЦНАП), в котором полтавчане смогут быстро оформить документы, получить справку и другие виды услуг.