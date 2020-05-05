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Голик: "Велике будівництво" створило понад 150 тис. робочих місць

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 10:56
Голик: "Велике будівництво" створило понад 150 тис. робочих місць
Фото: Юрій Голик (fecebook.com)

У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн

Національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським, не тільки створює нову інфраструктуру країни, але відкриває понад 150 тисяч робочих місць. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Планується відремонтувати понад 6500 км доріг. Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

Крім того, додає Голик, 1 дорожник створює 4 робочих місця у суміжних галузях - соціальній сфері та сфері обслуговування, обслуговування дорожньої техніки та виробництві матеріалів, інжинірингу, проектування, фінансових розрахунків, а також у сфері перевезень та придорожньої інфраструктури.

"Знайти роботу і взяти участь у "Великому будівництві" можна, відправивши своє резюме через форму на сайті "Укравтодору", - додає він.

Нагадаємо, всього, за планами уряду, протягом 2020 року в рамках програми має бути побудовано і відремонтовано 4000 км доріг національного та міжнародного значення 2500 км доріг обласного та сільського значення, 100 шкіл, 100 дитячих садів, 100 стадіонів та 212 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, згідно з дослідженням КМІС, майже половина громадян України знають або щось чули про "Велике будівництво" президента і хочуть, щоб вона тривала, попри пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в рамках інфраструктурного проекту "Велике будівництво" у Полтаві будують з нуля Центр адміністративних послуг (ЦНАП), в якому полтавці зможуть швидко оформити документи, отримати довідку та інші види послуг.

Державний банк профінансує ремонт доріг в Україні В Апостоловому вперше за 90 років ремонтують школу завдяки "Великому будівництву", - Голик
Новини України Юрій Голикдороги
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