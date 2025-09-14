Гол Ваната не приніс "Жироні" першу перемогу в сезоні: як пройшов дебют українця (відео)

Ла Ліга, 4-й тур

"Сельта" – "Жирона" – 1:1

Голи: Іглесіас, 90+2 (пенальті) - Ванат, 12

Як пройшов дебют Ваната

Попередні три поєдинки в Ла Лізі каталонський колектив програв із загальним рахунком – 2:10 за повної безпорадності в атаці.

Підписання українського голеадора Ваната перед паузою на матчі збірних мало поліпшити ситуацію в передній лінії. Тому новачка кинули в бій без перевірки: адже зараз для "Жирони" кожна гра, як остання.

Ванат не був надто помітним на полі протягом всього матчу, але свою справу зробив – відкрив рахунок вже на 12-й хвилині. Це був гол справжнього форварда. Отримавши пас від Івана Мартіна, він увірвався в штрафний суперника та чітко розібрався в ситуації, точно пробивши повз голкіпера в дальній кут.

Загалом українець в дебюті провів на полі 67 хвилин, після чого був замінений на Браяна Хіля.

"Жирона", треба бути справедливими, знову виглядала не найкращим чином, поступаючись "Сельті" за всіма компонентами. Особливо це проявилося після перерви. Проте господарі своєю перевагою не скористалась. Лише у компенсований час команда з Віго врятувалась від поразки завдяки пенальті,

Зазначимо, що ще один українець "Жирони" – голкіпер Владислав Крапивцов увесь матч провів на лаві запасних. А вінгер Віктор Циганков пропускав гру через травму.

Владислав Ванат святкує перший гол за "Жирону (фото: x.com/gironafc)

Що результат означає для "Жирони"

Перший бал, здобутий каталонцями, підняв їх з останнього, 20-го рядка в таблиці. Але не далеко - на 19-ту сходинку.

Наступний матч – у суботу, 20 вересня. "Жирона" вдома зіграє проти ще одного аутсайдера – "Леванте", єдиної команди Ла Ліги, що ще не має залікових балів.