Гол Ваната не принес "Жироне" первую победу в сезоне: как прошел дебют украинца (видео)

Ла Лига, 4-й тур

"Сельта" - "Жирона" - 1:1

Голы: Иглесиас, 90+3 (пенальти) - Ванат, 12

Как прошел дебют Ваната

Предыдущие три поединка в Ла Лиге каталонский коллектив проиграл с общим счетом - 2:10 при полной беспомощности в атаке.

Подписание украинского голеадора Ваната перед паузой на матчи сборных должно было улучшить ситуацию в передней линии. Потому новичка бросили в бой без проверки: ведь сейчас для "Жироны" каждая игра, как последняя.

Ванат не был слишком заметен на поле на протяжении всего матча, но свое дело сделал - открыл счет уже на 12-й минуте. Это был гол настоящего форварда. Получив пас от Ивана Мартина, он ворвался в штрафную соперника и четко разобрался в ситуации, точно пробив мимо голкипера в дальний угол.

GOAL Vladyslav Vanat 12'



Ванат отправил сильный удар с правой стороны штрафной



Сельта Виго 0-1 Жиронапик.twitter.com/yWuZpgghCh - Goals Xtra (@GoalsXtra) 14 сентября 2025 г.

Всего украинец в дебюте провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Брайана Хиля.

"Жирона", надо быть справедливыми, снова выглядела не лучшим образом, уступая "Сельте" по всем компонентам. Особенно это проявилось после перерыва. Однако хозяева своим преимуществом не воспользовалась. Только в компенсированное время команда из Виго спаслась от поражения благодаря пенальти,

Отметим, что еще один украинец "Жироны" - голкипер Владислав Крапивцов весь матч провел на скамейке запасных. А вингер Виктор Цыганков пропускал игру из-за травмы.

Владислав Ванат празднует первый гол за "Жирону (фото: x.com/gironafc)

Что результат означает для "Жироны"

Первый балл, добытый каталонцами, поднял их с последней, 20-й строчки в таблице. Но не далеко - на 19-ю.

Следующий матч - в субботу, 20 сентября. "Жирона" дома сыграет против еще одного аутсайдера - "Леванте", единственной команды Ла Лиги, которая еще не имеет зачетных баллов.