Гогилашвили уволен с должности, а Россия угрожает НАТО военным ответом: новости за 13 декабря

Александра Гогилашвили уволили с должности замглавы МВД, Россия угрожает НАТО военным ответом, Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 13 декабря - в материале РБК-Украина.

Гогилашвили уволен с должности замглавы МВД

Александра Гогилашвили уволили с должности замглавы Министерства внутренних дела после скандала в зоне ООС. Кабмин официально опубликовал решение.

Сам Гогилашвили написал на своей странице в Facebook, что признал свою вину и написал заявление об увольнении. "Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело... Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести", - написал он.

Россия угрожает НАТО военным ответом: назвали условие

Россия требует от НАТО и США реакции на требование о гарантиях безопасности. Если ее не будет, то в РФ угрожают военным ответом. Об это заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие рассширение НАТО на Восток и размещение систем оружия в непосредственной близости от ее территории.

В Украине разрешили третью дозу COVID-вакцины: кто ее получит

В Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса, но не всем. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ.

Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые проходят иммунодепрессивную терапию;

которые проходят иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

Украина усилила охрану мостов, АЭС и других критических объектов

На фоне угрозы вторжения Российской Федерации украинская сторона усилила охрану мостов, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. В частности, обеспечивает прикрытие с воздуха.

Сообщается, что фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Также Россия продолжает перерывать около 70% акватории Азовского моря. В связи с этим подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины.

Маск стал человеком года по версии журнала Time

Самый богатый человек в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Таким образом, авторитетное издание оценило его влияние на человечество.

"Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из "Хранителей", - пишет о нем Time.

Умер знаменитый советский режиссер Сергей Соловьев: снял "Ассу" и "Анну Каренину"

В России скончался знаменитый российский и советский режиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.

Самую большую известность ему принесли фильмы "Асса", "Асса-2" и "Анна Каренина" и фильм "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви".

В Киеве охрана "Эпицентра" силой раздела 67-летнюю женщину: у пострадавшей произошел инфаркт

В Киеве "Эпицентр" попал в скандал. Охранники строительного магазина силой раздели 67-летнюю женщину поскольку подумали, что она украла вешалку. Об этом рассказал житель Киева Виталий Манько на своей странице в Facebook.

"Охранники "Эпицентра" в Киеве травмировали, заламывали руки и раздели женщину преклонного возраста, потому что им показалось, что она могла украсть товар. Когда выяснили, что ошиблись, просто отпустили ее", - написал он. При этом Манько подчеркнул, что все могло закончиться трагически, ведь женщина - на кардиостимуляторе и с серьезными проблемами здоровья. Действия охраны магазина довели ее до инфаркта.

Сплошные "минусы" и снег почти каждый день: синоптики предупредили о похолодании

Погода в Украине вскоре изменится - синоптики прогнозируют, что как дневная так и ночная температура будет минусовой, а снег ожидается едва ли не каждый день.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в следующие две недели - читайте в материале Styler.