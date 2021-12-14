Гогілашвілі звільнено з посади, а Росія загрожує НАТО військовою відповіддю: новини за 13 грудня

Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника голови МВС, Росія загрожує НАТО військовою відповіддю, Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 13 грудня – у матеріалі РБК-Україна.
Гогілашвілі звільнено з посади заступника голови МВС
Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника голови Міністерства внутрішніх справи після скандалу в зоні ООС. Кабмін офіційно опублікував рішення.
Сам Гогілашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, що визнав свою вину та написав заяву на звільнення. "Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу... Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити", - написав він.
Росія погрожує НАТО військовою відповіддю
Росія вимагає від НАТО і США реакції на вимогу про гарантії безпеки. Якщо її не буде, то в РФ погрожують військовою відповіддю. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.
Москва наполягатиме на діалозі з Вашингтоном та його союзниками "на виробленні конкретних домовленостей", що виключають будь-які подальші розширення НАТО на Схід і розміщення систем зброї в безпосередній близькості від її території.
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ.
Згідно з наказом, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям:
Україна посилила охорону мостів, АЕС та інших критичних об'єктів
На тлі загрози вторгнення Російської Федерації українська сторона посилила охорону мостів, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, забезпечує прикриття з повітря.
Повідомляється, що фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки на кордон з Україною. Також Росія продовжує переривати близько 70% акваторії Азовського моря. У зв'язку з цим підрозділи Повітряних сил цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.
Маск став людиною року за версією журналу Time
Найбагатша людина в світі, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Таким чином, авторитетне видання оцінило його вплив на людство.
"Це людина, яка прагне врятувати нашу планету і допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, хам, божевільний гібрид Едісона, Барнума, Ендрю Карнегі і доктора Манхеттена з "Хранителів", - пише про нього Time.
Помер знаменитий радянський режисер Сергій Соловйов: зняв "Ассу" та "Анну Кареніну"
У Росії помер знаменитий російський і радянський режисер Сергій Соловйов. Йому було 77 років.
Найбільшу популярність йому принесли фільми "Асса", "Асса-2" і "Анна Кареніна" і фільм "Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема любові".
У Києві охорона "Епіцентру" силою роздягла 67-річну жінку: у постраждалої стався інфаркт
У Києві "Епіцентр" потрапив у скандал. Справа в тому, що охоронці будівельного магазину силою роздягли 67-річну жінку оскільки подумали, що вона вкрала вішалку. Про це розповів житель Києва Віталій Манько на своїй сторінці в Facebook.
"Охоронці "Епіцентру" в Києві травмували, заламували руки і роздягли жінку похилого віку, тому що їм здалося, що вона могла вкрасти товар. Коли з'ясували, що помилилися, просто відпустили її", - написав він. При цьому Манько підкреслив, що все могло закінчитися трагічно, адже жінка - на кардіостимуляторі і з серйозними проблемами здоров'я. Дії охорони магазину довели її до інфаркту.
Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання
Погода в Україні незабаром зміниться - синоптики прогнозують, що як денна так і нічна температура буде мінусовою, а сніг очікується ледь не щодня.
Що буде з синоптичною ситуацією в країні в наступні два тижні - читайте в матеріалі Styler.