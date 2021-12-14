Гогілашвілі звільнено з посади, а Росія загрожує НАТО військовою відповіддю: новини за 13 грудня

Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника голови МВС, Росія загрожує НАТО військовою відповіддю, Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 13 грудня – у матеріалі РБК-Україна.

Гогілашвілі звільнено з посади заступника голови МВС

Олександра Гогілашвілі звільнили з посади заступника голови Міністерства внутрішніх справи після скандалу в зоні ООС. Кабмін офіційно опублікував рішення.

Сам Гогілашвілі написав на своїй сторінці у Facebook, що визнав свою вину та написав заяву на звільнення. "Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу... Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити", - написав він.

Росія погрожує НАТО військовою відповіддю

Росія вимагає від НАТО і США реакції на вимогу про гарантії безпеки. Якщо її не буде, то в РФ погрожують військовою відповіддю. Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Москва наполягатиме на діалозі з Вашингтоном та його союзниками "на виробленні конкретних домовленостей", що виключають будь-які подальші розширення НАТО на Схід і розміщення систем зброї в безпосередній близькості від її території.

В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає

В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ.

Згідно з наказом, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імунодепресивну терапію;

які проходять імуномодулюючу терапію;

з імунодефіцитним станом.

Україна посилила охорону мостів, АЕС та інших критичних об'єктів

На тлі загрози вторгнення Російської Федерації українська сторона посилила охорону мостів, АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, забезпечує прикриття з повітря.

Повідомляється, що фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки на кордон з Україною. Також Росія продовжує переривати близько 70% акваторії Азовського моря. У зв'язку з цим підрозділи Повітряних сил цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.

Маск став людиною року за версією журналу Time

Найбагатша людина в світі, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Таким чином, авторитетне видання оцінило його вплив на людство.

"Це людина, яка прагне врятувати нашу планету і допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, хам, божевільний гібрид Едісона, Барнума, Ендрю Карнегі і доктора Манхеттена з "Хранителів", - пише про нього Time.

Помер знаменитий радянський режисер Сергій Соловйов: зняв "Ассу" та "Анну Кареніну"

У Росії помер знаменитий російський і радянський режисер Сергій Соловйов. Йому було 77 років.

Найбільшу популярність йому принесли фільми "Асса", "Асса-2" і "Анна Кареніна" і фільм "Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема любові".

У Києві охорона "Епіцентру" силою роздягла 67-річну жінку: у постраждалої стався інфаркт

У Києві "Епіцентр" потрапив у скандал. Справа в тому, що охоронці будівельного магазину силою роздягли 67-річну жінку оскільки подумали, що вона вкрала вішалку. Про це розповів житель Києва Віталій Манько на своїй сторінці в Facebook.

"Охоронці "Епіцентру" в Києві травмували, заламували руки і роздягли жінку похилого віку, тому що їм здалося, що вона могла вкрасти товар. Коли з'ясували, що помилилися, просто відпустили її", - написав він. При цьому Манько підкреслив, що все могло закінчитися трагічно, адже жінка - на кардіостимуляторі і з серйозними проблемами здоров'я. Дії охорони магазину довели її до інфаркту.

Суцільні "мінуси" і сніг майже щодня: синоптики попередили про похолодання

Погода в Україні незабаром зміниться - синоптики прогнозують, що як денна так і нічна температура буде мінусовою, а сніг очікується ледь не щодня.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні в наступні два тижні - читайте в матеріалі Styler.