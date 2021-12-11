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Замглавы МВД устроил скандал на блокпосту в ООС. Монастырский просит его отстранить

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Суббота 11 декабря 2021 12:50
Замглавы МВД устроил скандал на блокпосту в ООС. Монастырский просит его отстранить Фото: Денис Монастырский, глава МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогиашвили попал в скандал в зоне ООС. Глава министерства Денис Монастырский хочет его отстранения и инициировал проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Монастырского.

Как объявил министр, из-за произошедшего на блокпосте инцидента он инициировал проведение дисциплинарного дела, чтобы установить все обстоятельства и предоставить выводы.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет министров. Я лично изучу все детали случившегося и приму соответствующие управленческие решения", - написал Монастырский на странице в Facebook.

Что случилось на блокпосте в ООС

В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как якобы Гогиашвили на одном из блокпостов в зоне проведения операции Объединенных сил ссорится со правоохранителями, которые попросили его предоставить документы для проверки.

"Я уже три года замминистра. Три года! И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет", - говорил на видео мужчина, представлявшийся Александром Гогиашвили.

Правоохранители объясняли, что действуют по инструкции. В ответ на это мужчина ответил, что не должен терять время на блокпосте.

"Я не должен здесь терять время и объяснять тебе, что я замминистра!.. Что у вас в голове?", - сказал он.

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Министерство внутренних дел Украины ООС Денис Монастырский
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