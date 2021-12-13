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Украина усилила охрану мостов, АЭС и других критических объектов

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Понедельник 13 декабря 2021 14:43
Украина усилила охрану мостов, АЭС и других критических объектов Фото: украинская авиация усилила охрану критических объектов (facebook.com/rnbou)
Автор: Александр Мороз

На фоне угрозы вторжения Российской Федерации украинская сторона усилила охрану мостов, АЭС и других объектов критической инфраструктуры. В частности, обеспечивает прикрытие с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны.

Сообщается, что фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на границу с Украиной. Также Россия продолжает перерывать около 70% акватории Азовского моря.

В связи с этим подразделения Воздушных сил круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники - это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры.

"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС сегодня рассмотрит наращивание российских войск у границ Украины.

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Вооруженные силы Украины Российская Федерация АЭС
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