ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Годували окупантів та катували полонених на Херсонщині: СБУ затримала двох агентів РФ

Україна, Середа 24 вересня 2025 15:51
UA EN RU
Годували окупантів та катували полонених на Херсонщині: СБУ затримала двох агентів РФ Фото: зрадникам загрожує до 15 років позбавлення волі (facebook com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України затримала двох зрадників, які перейшли на бік ворога під час окупації Херсонщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

Серед фігурантів - 40-річний чоловік, який після окупації добровільно перейшов на бік росіян і вступив до лав катівні, розгорнутої на базі місцевої виправної колонії.

Окупанти призначили зрадника "молодшим інспектором управління виконання покарань по Херсонській області РФ". До його обов'язків входила охорона камер, в яких перебували учасники руху опору.

Крім того, СБУ затримала власницю магазину з Бериславського району, яка займалася розселенням загарбників по домівках односельчан, які виїхали на підконтрольну Києву територію. Також вона забезпечувала росіян продуктами та здавала їм громадян, які чинили спротив РФ.

Після того, як Херсон було звільнено від окупантів, зрадниця втекла у Дніпропетровську область, де її було затримано на орендованій квартирі.

Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру за чч. 4, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), яка передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вироки агентам РФ

Нагадаємо, у Херсоні СБУ затримала медика, який працював на спецслужби РФ та коригував удари по місту та його околицям. Зраднику загрожує до 12 років тюрми.

Крім того, нещодавно російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він передавав окупантам маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині.

Також повідомляли, що російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ворожі ракетно-дронові атаки по Одеській області.

Такий же вирок отримала російська агентка, яка під час прогулянок з 6-річним сином фотографувала військові об’єкти в Одесі та передавала РФ їхні координати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"