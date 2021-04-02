Годовую цену на газ для населения введут с 1 мая: как это будет работать

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля планирует окончательно принять постановление о годовой цене на газ для населения. Все поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, все поставщики, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, будут обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года.

Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену газа.

Кроме базового годового предложения, поставщик имеет на другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.

Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.

В случае смены потребителем базового годового предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смены поставщика в течение срока действия одного годового базового предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля)

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки природного газа бытовому потребителю и продолжается до 30 апреля.