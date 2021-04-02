ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Годовую цену на газ для населения введут с 1 мая: как это будет работать

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 12:07
Годовую цену на газ для населения введут с 1 мая: как это будет работать Фото: базовую цену на газ введут с 1 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля планирует окончательно принять постановление о годовой цене на газ для населения. Все поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, все поставщики, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, будут обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года.

Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену газа.

Кроме базового годового предложения, поставщик имеет на другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.

Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.

В случае смены потребителем базового годового предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смены поставщика в течение срока действия одного годового базового предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля)

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки природного газа бытовому потребителю и продолжается до 30 апреля.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" завершила разработку годового тарифа на газ - тарифа, который определяет единую цену на газ в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Цена на газ газ тарифы
NEWS
Усиление войск НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от России, - Кремль
Усиление войск НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от России, - Кремль
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов