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Річну ціну на газ для населення запровадять з 1 травня: як це працюватиме

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 12:07
Річну ціну на газ для населення запровадять з 1 травня: як це працюватиме Фото: базову ціну на газ введуть з 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 квітня планує остаточно ухвалити постанову про річну ціну на газ для населення. Усі постачальники газу будуть зобов'язані з 1 травня 2021 року встановити базову ціну на рік.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Згідно з документом, усі постачальники природного газу, які матимуть намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам, будуть зобов’язані у термін до 25 квітня довести до відома побутовим споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, та опублікувати її на своїх веб-сайтах.

Базова річна пропозиція буде діяти з 1 травня по 30 квітня наступного року. Постачальник не має права протягом періоду збільшувати ціну природного газу.

Крім базової річної пропозиції, постачальник має право пропонувати інші комерційні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов’язкових умов базової річної пропозиції.

Якщо побутовий споживач бажає змінити умови шляхом обрання іншої комерційної пропозиції постачальника, він повинен подати нову заяву-приєднання.

У разі зміни споживачем базової річної пропозиції постачальника на іншу комерційну пропозицію цього постачальника або зміни постачальника протягом строку дії однієї базової річної пропозиції (з 1 травня по 30 квітня), такий постачальник має право відмовити повторно постачати споживачу природний газ в рамках базової річної пропозиції у поточному році (з 1 травня по 30 квітня).

Строк дії базової річної пропозиції не залежить від початку постачання природного газу побутовому споживачу та триває до 30 квітня.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" завершила розробку річного тарифу на газ - тарифу, який визначає єдину ціну на газ протягом року. Тариф буде доступний з 1 травня.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

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