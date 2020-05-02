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Річниця 2 травня в Одесі: правоохоронці посилено патрулюють місто

Новини » Суспільство     02.05.2020 - 11:56
Річниця 2 травня в Одесі: правоохоронці посилено патрулюють місто
Фото: поліція забезпечує правопорядок в Одесі (od.npu.gov.ua)

Куликове поле оточено правоохоронцями

У день шостої річниці подій 2 травня в Одесі правоохоронці перейшли на посилений режим охорони безпеки та правопорядку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, сьогодні безпеку громадян в Одесі забезпечують понад півтори тисячі співробітників Національної поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що біля Соборної площі, Куликового поля та у центральній частині Одеси правоохоронці проводять превентивні заходи та роз'яснювальну роботу щодо порушення карантину та заборони на використання символіки комуністичного режиму.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що Куликове поле оточено поліцією, але людей пропускають. Так, з ранку на площу підходять представники патріотичних організацій, які зосереджують невеликими групами. До цього на Куликовому полі зібралися близько 50 осіб пенсійного та передпенсійного віку з квітами. Сутичок не було помічено.

Зазначимо, сьогодні відзначається 6-та річниця подій на Куликовому полі та центрі Одеси, під час яких 6 людей було вбито та 42 особи загинули. Ще понад 250 людей постраждали під час заворушень.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН в Україні з прав людини закликала українську владу покарати винних у вбивстві та загибелі людей 2 травня в Одесі. В місії дали декілька рекомендацій органам влади щодо розслідування інциденту.

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