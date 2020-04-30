В Одессе безопасность 2 мая будут обеспечивать все подразделения МВД

Фото: Сергей Яровой (od.npu.gov.ua)

К обеспечению безопасности привлечены полиция и Национальная гвардия

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что правоохранители готовы обеспечить безопасность в Одессе в годовщину трагедии 2 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По словам Ярового, к обеспечению безопасности в Одессе 2 мая будут привлечены подразделения полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Всего планируется привлечь более 1,5 тысячи правоохранителей, а также 100 спецназовцев, которые будут реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Наша задача - обеспечить правопорядок, не допустить провокаций и быть готовыми к любым изменениям, которые могут происходить в оперативной обстановке. Именно поэтому 2 мая к выполнению задач в Одессе мы привлекаем все подразделения МВД", - заявил он.

Отмечается, что для координации работы между подразделениями был создан ситуационный и оперативный центры.

"Через них мы будем обмениваться информацией и принимать решения в соответствии с оперативной обстановки", - пояснил он.

Кроме того, для недопущения нарушений правопорядка и карантинных норм правоохранители будут проводить превентивные мероприятия на Куликовом поле, Соборной площади и в центральной части города.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предотвратила осуществление провокации в Одессе на годовщину трагедии 2 мая. Провокацию планировало пророссийское движение "Куликово поле". Злоумышленники планировали распространять агитационную продукцию с призывами к силовому захвату государственной власти.