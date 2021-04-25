Годовой тариф на газ: поставщики начали публиковать цены

С 1 мая украинские потребители по всей стране смогут перейти на годовой тариф на газ . В ближайшие дни такой тариф должны представить все поставщики.

РБК-Украина на основании данных на сайтах поставщиков приводит информацию о первых ценовых предложениях в годовых тарифах на газ.

На сегодня как минимум четыре компании уже представили свои годовые тарифы на газ. В частности, ООО "Торговая электрическая компания" предлагает клиентам заключить договор по годовому тарифу 10,8 гривны за кубометр с НДС (без транспортировки).

ООО "Черновицкая областная энергопоставляющая компания" предлагает годовой тариф 13,5 гривны за кубометр с НДС (с транспортировкой). А дочернее предприятие "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 9,85 гривны за кубометр с НДС (о транспортировке данных нет).

Самый низкий тариф у ООО "Черновцыгазсбыт" - 7,99 гривны за кубометр с НДС и траспортировкой.

Отметим, основные игроки газового рынка еще определяются с ценой. Как сообщили РБК-Украина в" Нафтогазе", свою цену объявят не раньше 21:00 воскресенья, 25 апреля.