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Годовой тариф на газ: поставщики начали публиковать цены

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 апреля 2021 10:53
Годовой тариф на газ: поставщики начали публиковать цены Фото: поставщики начали публиковать годовые тарифы на газ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С 1 мая украинские потребители по всей стране смогут перейти на годовой тариф на газ. В ближайшие дни такой тариф должны представить все поставщики.

РБК-Украина на основании данных на сайтах поставщиков приводит информацию о первых ценовых предложениях в годовых тарифах на газ.

На сегодня как минимум четыре компании уже представили свои годовые тарифы на газ. В частности, ООО "Торговая электрическая компания" предлагает клиентам заключить договор по годовому тарифу 10,8 гривны за кубометр с НДС (без транспортировки).

ООО "Черновицкая областная энергопоставляющая компания" предлагает годовой тариф 13,5 гривны за кубометр с НДС (с транспортировкой). А дочернее предприятие "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 9,85 гривны за кубометр с НДС (о транспортировке данных нет).

Самый низкий тариф у ООО "Черновцыгазсбыт" - 7,99 гривны за кубометр с НДС и траспортировкой.

Отметим, основные игроки газового рынка еще определяются с ценой. Как сообщили РБК-Украина в" Нафтогазе", свою цену объявят не раньше 21:00 воскресенья, 25 апреля.

Подробнее о нововведении на рынке газа читайте в материале РБК-Украина "Что будет с ценой на газ при годовом тарифе. Ответы на главные вопросы".

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что субсидии на следующий отопительный сезон рассчитают после того, как запустят обязательные годовые тарифы на газ.

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