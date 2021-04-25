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Річний тариф на газ: постачальники почали публікувати ціни

Новость на русском → Києва, Неділя 25 квітня 2021 10:53
Річний тариф на газ: постачальники почали публікувати ціни Фото: постачальники почали публікувати річні тарифи на газ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З 1 травня українські споживачі по всій країні зможуть перейти на річний тариф на газ. Найближчими днями такий тариф мають представити всі постачальники.

РБК-Україна на підставі даних на сайтах постачальників наводить інформацію про перші цінові пропозиції в річних тарифах на газ.

На сьогодні як мінімум чотири компанії вже представили свої річні тарифи на газ. Зокрема, ТОВ "Торгова електрична компанія" пропонує клієнтам укласти договір за річним тарифом 10,8 гривні за кубометр з ПДВ (без транспортування).

ТОВ "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" пропонує річний тариф 13,5 гривні за кубометр з ПДВ (з транспортуванням). А дочірнє пілдприємство "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" - 9,85 гривні за кубометр з ПДВ (про транспортування даних немає).

Найнижчий тариф у ТОВ " Чернівцігаззбут" - 7,99 гривні за кубометр з ПДВ і траспортуванням.

Зазначимо, основні гравці газового ринку ще визначаються з ціною. Як повідомили РБК-Україна в "Нафтогазі", свою ціну оголосять не раніше 21:00 неділі, 25 квітня.

Детальніше про нововведення на ринку газу читайте в матеріалі РБК-Україна "Що буде з ціною на газ при річному тарифі. Відповіді на головні питання".

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, що субсидії на наступний опалювальний сезон розрахують після того, як запустять обов'язкові річні тарифи на газ.

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