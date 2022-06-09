ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%. Что подорожало в мае

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 16:53
Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%. Что подорожало в мае Фото: рост цен в Украине в мае 2022 года составил 18,0% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в мае 2022 года по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. С начала года цены выросли на 13,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18,0%.

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%. Что подорожало в мае

Продукты питания в Украине за май 2022 года подорожали на 2,6%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 3,9%, на одежду и обувь снизились на 0,2%.

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%. Что подорожало в мае

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,8%, в здравоохранение цены снизились на 0,9%, транспорт подорожал на 10,2%, цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру на 0,2%, образование - без изменений, рестораны и гостиницы подорожали на 3,1%, цены на разные товары и услуги выросли на 0,6%.

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 18%. Что подорожало в мае

Напомним, потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. В годовом измерении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%.

В годовом измерении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5,0%).

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Инфляция в Украине
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег