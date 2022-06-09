Річна інфляція в Україні прискорилася до 18%. Що подорожчало в травні

Споживчі ціни в Україні в травні 2022 року порівняно з квітнем зросли на 2,7%. З початку року ціни зросли на 13,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до травня минулого року) інфляція прискорилася до 18,0%.

Продукти харчування в Україні за травень 2022 року подорожчали на 2,6%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за місяць на 3,9%, на одяг і взуття знизилися на 0,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,4%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 1,8%, в охорону здоров'я ціни знизилися на 0,9%, транспорт подорожчав на 10,2%, ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок і культуру на 0,2%, Освіта - без змін, ресторани і готелі подорожчали на 3,1%, ціни на різні товари та послуги зросли на 0,6%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2022 року порівняно з березнем зросли на 3,1%. У річному вимірі (до квітня минулого року) інфляція прискорилася до 16,4%.

У річному вимірі (до квітня минулого року) інфляція прискорилася до 16,4%.

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).

Зазначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.