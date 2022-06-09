ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Річна інфляція в Україні прискорилася до 18%. Що подорожчало в травні

Новость на русском →
Україна, Четвер 09 червня 2022 16:53
Річна інфляція в Україні прискорилася до 18%. Що подорожчало в травні Фото: зростання цін в Україні в травні 2022 року склало 18,0% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в травні 2022 року порівняно з квітнем зросли на 2,7%. З початку року ціни зросли на 13,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до травня минулого року) інфляція прискорилася до 18,0%.

Річна інфляція в Україні прискорилася до 18%. Що подорожчало в травні

Продукти харчування в Україні за травень 2022 року подорожчали на 2,6%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за місяць на 3,9%, на одяг і взуття знизилися на 0,2%.

Річна інфляція в Україні прискорилася до 18%. Що подорожчало в травні

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,4%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 1,8%, в охорону здоров'я ціни знизилися на 0,9%, транспорт подорожчав на 10,2%, ціни на зв'язок зросли на 1,0%, на відпочинок і культуру на 0,2%, Освіта - без змін, ресторани і готелі подорожчали на 3,1%, ціни на різні товари та послуги зросли на 0,6%.

Річна інфляція в Україні прискорилася до 18%. Що подорожчало в травні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2022 року порівняно з березнем зросли на 3,1%. У річному вимірі (до квітня минулого року) інфляція прискорилася до 16,4%.

У річному вимірі (до квітня минулого року) інфляція прискорилася до 16,4%.

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в 2021 році зросли на 10,0%, що в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5,0%).

Зазначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфляція в Україні
NEWS
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей