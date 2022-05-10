Годовая инфляция в Украине превысила 16%. Что подорожало в апреле

Потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. С начала года цены выросли на 10,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к апрелю прошлого года) инфляция ускорилась до 16,4%.

Продукты питания в Украине за апрель 2022 года подорожали на 4,2%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 4,8%, на одежду и обувь на 0,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 4,0%, здравоохранение - на 3,2%, транспорт подорожал на 2,1%, цены на связь выросли на 1,8%, на отдых и культуру на 2,7%, образование подорожало на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,6%, цены на разные товары и услуги снизились на 2,0%.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5,0%).

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.