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Годится для тряпки. Украинские фанаты вытерли ноги о футболку Тимощука

Фото: Футбольный манкурт Анатолий Тимощук (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Болельщики сборной Украины своеобразно отреагировали на "красноречивое" молчание бывшего капитана национальной команды Анатолия Тимощука по агрессии РФ против его родины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Zorya Londonsk.

Перед матчем Уэльс – Украина фанаты вытерли ноги о футболку "Зенита" с фамилией Тимощука, заменившей половую тряпку. Организаторы перформанса призвали болельщиков вытирать ноги перед входом на стадион.

"Это дерьмо, которое работает на "Газпром". "Газпром" никогда не будет с украинскими фамилиями", – кричал, в частности, один из фанатов.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины экс-капитан сборной ни разу не прокомментировал агрессию. Более того, он остался работать в питерском "Зените" ассистентом главного тренера.

Как следствие, Украинская ассоциация футбола отобрала у Тимощука тренерскую лицензию и лишила всех полученных на родине званий и наград. Кроме того, экс-хавбека исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Футболка Тимощука стала тряпкой (видео: twitter.com/ZoryaLondonsk)

К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на матч Лиги наций между Ирландией и Україною.

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Анатолий ТимощукСборная УкраиныЗенитФутбол