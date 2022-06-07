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Ирландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

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Дублин, Вторник 07 июня 2022 10:27
Ирландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций Фото: Букмекеры не отдали предпочтение сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В стартовом поединке нового розыгрыша Лиги наций УЕФА сборная Украины будет гостить у национальной команды Ирландии.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Ирландия – Украина состоится в Дублине 8 июня на арене "Авива". Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Британская контора William Hill определила ирландцев фаворитами противостояния. На их победу принимают ставки с коэффициентом 2,25. А вот вероятный успех "сине-желтых" оценили баллом в 3,30. Даже ничья выглядит более вероятной – кэф 3,00.

Поскольку Александр Петраков анонсировал серьезные кадровые изменения, рискнуть можно с фамилиями голеадоров. Например, на гол Михаила Мудрика в поединке можно "зарядить" с коэффициентом 9,00. А победа "Зеленой армии" со счетом 2:1 увеличит выигрыш в 9,5 раза.

Не слишком верят в подвиг сборной Украины и австрийцы из Bwin. Потенциальная победа команды Петракова оценивается чуть-чуть лучшим баллом – 3,25. Зато на ирландцев принимают ставки с коэффициентом 2,30. Итоговая ничья – 3,10.

На минимальную победу "сине-желтых" можно поставить с солидным коэффициентом 8,25. А любители острых ощущений могут уверовать в голы от обеих команд с итоговой победой Ирландии – кэф 5,25.

В параллельном матче группы B1 Лиги наций шотландцы встретятся со сборной Армении. Победитель квартета поднимется в дивизион А турнира на новый сезон.

Напомним, что УЕФА назначил бригаду арбитров из Словакии на поединок в Дублине.

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