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Годиться для ганчірки. Українські фанати витерли ноги об футболку Тимощука

Фото: Футбольний манкурт Анатолій Тимощук (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Уболівальники збірної України своєрідно відреагували на "красномовне" мовчання колишнього капітана національної команди Анатолія Тимощука щодо агресії РФ проти його батьківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Zorya Londonsk.

Перед матчем Уельс – Україна фанати витерли ноги об футболку "Зеніта" з прізвищем Тимощука, що замінила ганчірку для підлоги. Організатори перформансу закликали вболівальників витирати ноги перед входом на стадіон.

"Це лайно, яке працює на "Газпром". "Газпром" ніколи не буде з українськими прізвищами", – кричав, зокрема, один із фанатів.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України екс-капітан збірної жодного разу не прокоментував агресію. Більше того, він залишився працювати в пітерському "Зеніті" асистентом головного тренера.

Як наслідок, Українська асоціація футболу відібрала в Тимощука тренерську ліцензію та позбавила всіх отриманих на батьківщині звань і нагород. Окрім того, екс-хавбека виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Футболка Тимощука стала ганчіркою (відео: twitter.com/ZoryaLondonsk)

До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на матч Ліги націй між Ірландією та Україною.

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Анатолій ТимощукЗбірна УкраїниЗенитФутбол