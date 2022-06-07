Годиться для ганчірки. Українські фанати витерли ноги об футболку Тимощука

Перед матчем Уельс – Україна фанати витерли ноги об футболку "Зеніта" з прізвищем Тимощука, що замінила ганчірку для підлоги. Організатори перформансу закликали вболівальників витирати ноги перед входом на стадіон.

"Це лайно, яке працює на "Газпром". "Газпром" ніколи не буде з українськими прізвищами", – кричав, зокрема, один із фанатів.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України екс-капітан збірної жодного разу не прокоментував агресію. Більше того, він залишився працювати в пітерському "Зеніті" асистентом головного тренера.

Як наслідок, Українська асоціація футболу відібрала в Тимощука тренерську ліцензію та позбавила всіх отриманих на батьківщині звань і нагород. Окрім того, екс-хавбека виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Футболка Тимощука стала ганчіркою (відео: twitter.com/ZoryaLondonsk)