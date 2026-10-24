Годинники в Україні переводять вже цієї ночі: о котрій годині й куди крутити стрілки

Вже цієї ночі вся Україна перейде з так званого літнього часу на зимовий. Проте куди саме потрібно крутити стрілки - краще уточнити заздалегідь.
Докладніше про правила переведення годинників восени та чи варто насправді хвилюватися через перехід на "інший" час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Правила переходу навесні на літній час і повернення восени до зимового - зафіксовані постановою Кабінету міністрів №509 від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
Згідно з документом, перевести годинники на зимовий час українцям необхідно в останню неділю жовтня:
Тобто дата - залежить чинного календаря, а час - чітко зафіксований нормативно-правовим актом державного рівня.
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У 2026 році остання неділя жовтня припадає на 25 число.
Отже, вже цієї ночі - з суботи (24 жовтня) на неділю (25 жовтня) - стрілки годинників мають бути переведені на 1 годину назад (з 04:00 на 03:00).
У групі "Управління культури Бориспільської міської ради" у Facebook нагадали також, що перехід на зимовий час це:
У прес-службі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) розповіли, що через сам факт переведення годинника хвилюватися не варто.
"Для більшості людей перехід на зимовий час минає без значних проблем, а прості правила здорового сну допомагають швидше пристосуватися до нового режиму", - зауважили спеціалісти та поділились власними рекомендаціями.
Українцям пояснили, що в декого у перші дні після переходу на зимовий час можуть виникати сонливість, втома, дратівливість, зниження концентрації уваги або труднощі із засинанням.
Проте ці прояви зазвичай нетривалі й поступово минають.
"Особливу увагу режиму дня варто приділити дітям, людям старшого віку, людям із порушеннями сну та хронічними захворюваннями, оскільки вони можуть бути більш чутливими до зміни звичного розпорядку", - підсумували у ЦКПХ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вплив переведення годинників на здоров'я та детальні поради спеціалістів щодо адаптації організму до "нового" часу.
Крім того, ми пояснювали, чи може переведення годинників впливати на відключення світла в Україні під час війни.
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