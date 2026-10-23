Переведення годинників 2026: як адаптувати організм до зимового часу

Вже цими вихідними - в ніч з 24 на 25 жовтня - Україна перейде на зимовий час. І хоча люди отримають "додаткову" годину для сну, декому може знадобитись певний період для адаптації.

Докладніше про вплив переведення годинників на здоров'я та поради спеціалістів щодо адаптації до "нового" часу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як переведення годинників впливає на здоров'я

У прес-службі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) розповіли, що зазвичай осінній перехід на зимовий час (коли стрілки годинників переводять на годину назад) переноситься легше, ніж весняний.

Проте "зміна" часу навіть всього лише на одну годину може тимчасово вплинути на звичний режим сну та неспання.

Фахівці пояснили, що організму при цьому необхідно адаптувати свої циркадні ритми - внутрішній "біологічний годинник", який регулює сон, активність, апетит, настрій та інші фізіологічні процеси.

Повідомляється, що в перші дні після "зміни" часу деякі люди можуть відчувати:

сонливість або, навпаки, труднощі із засинанням;

втому та зниження працездатності;

погіршення концентрації уваги;

головний біль;

зміни настрою та апетиту.

Навіть "додаткова" година не завжди означає повноцінну додаткову годину сну - адаптація режиму може тривати кілька днів.

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Як радять адаптуватись до "нового" часу в ЦКПХ

Генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний ЦКПХ МОЗ України" і головна державна санітарна лікарка регіону Оксана Чайчук розповіла, що "для більшості людей пристосування до нового часу відбувається досить швидко".

"Водночас дітям, людям старшого віку та тим, хто має порушення сну, може знадобитися трохи більше часу", - визнала вона.

"Найкраща допомога організму в період адаптації", за словами експертки, це "стабільний режим дня, достатня тривалість сну, денне світло та фізична активність".

В цілому для того, щоб перехід на зимовий час минув більш комфортно, в ЦКПХ радять:

дотримуватись режиму сну - намагатись лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час;

- намагатись лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час; не намагатись використати "додаткову" годину для пізнього засинання - краще зберегти звичну тривалість нічного відпочинку;

- краще зберегти звичну тривалість нічного відпочинку; більше бувати на денному світлі (особливо вранці) - природне освітлення допомагає організму синхронізувати внутрішній "біологічний годинник";

- природне освітлення допомагає організму синхронізувати внутрішній "біологічний годинник"; залишатись фізично активними - прогулянки та помірна рухова активність позитивно впливають на сон і загальне самопочуття;

- прогулянки та помірна рухова активність позитивно впливають на сон і загальне самопочуття; обмежити кофеїн у другій половині дня - особливо якщо після "зміни" часу виникли труднощі із засинанням;

- особливо якщо після "зміни" часу виникли труднощі із засинанням; уникати алкоголю перед сном - адже він погіршує якість нічного відпочинку;

- адже він погіршує якість нічного відпочинку; зменшити використання гаджетів увечері й намагатися не проводити останні години перед сном перед яскравим екраном.

"Якщо відчуваєте сонливість або зниження концентрації, будьте особливо уважними за кермом та під час роботи, що потребує швидкої реакції", - наголосили спеціалісти.

Коли переводити годинники на зимовий час і як до нього адаптуватись (інфографіка: facebook.com/TernopilregionalCDC)

Насамкінець українцям нагадали, що перехід на зимовий час - хороший привід звернути увагу на власний режим сну.

Адже дорослій людині важливо:

не просто провести достатню кількість годин у ліжку;

а й дотримуватися регулярного графіка сну та створювати умови для якісного нічного відпочинку.

"25 жовтня не забудьте перевести годинники на одну годину назад і дайте своєму організму час адаптуватися до нового режиму", - підсумували у ЦКПХ.