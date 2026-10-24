Часы в Украине переводят уже этой ночью: в котором часу и куда крутить стрелки

От чего зависят дата и время перевода часов

Правила перехода весной на летнее время и возвращения осенью к зимнему - зафиксированы постановлением Кабинета министров №509 от 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно документу, перевести часы на зимнее время украинцам необходимо в последнее воскресенье октября:

в 4 часа ночи;

на 1 час назад.

То есть дата - зависит от действующего календаря, а время - четко зафиксировано нормативно-правовым актом государственного уровня.

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Как украинцам перейти на зимнее время в 2026 году

В 2026 году последнее воскресенье октября приходится на 25 число.

Следовательно, уже этой ночью - с субботы (24 октября) на воскресенье (25 октября) - стрелки часов должны быть переведены на 1 час назад (с 04:00 на 03:00).

В группе "Управление культуры Бориспольского городского совета" в Facebook также напомнили, что переход на зимнее время это:

"дополнительный" час для сна;

возможность постепенно адаптироваться к новому сезону;

возможность для того, чтобы пересмотреть свой ежедневный график.

Куда крутить стрелки, чтобы перейти на зимнее время (инфографика: facebook.com/groups/bor.kyltyra)

Стоит ли волноваться из-за перехода на "другое" время

В пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) рассказали, что из-за самого факта перевода часов волноваться не стоит.

"Для большинства людей переход на зимнее время проходит без значительных проблем, а простые правила здорового сна помогают быстрее приспособиться к новому режиму", - отметили специалисты и поделились собственными рекомендациями.

Что поможет организму легче адаптироваться к переходу на зимнее время (инфографика: facebook.com/TernopilregionalCDC)

Украинцам объяснили, что у некоторых людей в первые дни после перехода на зимнее время могут возникать сонливость, усталость, раздражительность, снижение концентрации внимания или трудности с засыпанием.

Однако эти проявления обычно непродолжительны и постепенно проходят.

"Особое внимание режиму дня стоит уделить детям, людям старшего возраста, людям с нарушениями сна и хроническими заболеваниями, поскольку они могут быть более чувствительными к изменению привычного распорядка", - подытожили в ЦКПБ.