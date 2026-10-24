Годинники в Україні переводять вже цієї ночі: о котрій годині й куди крутити стрілки

Вже цієї ночі вся Україна перейде з так званого літнього часу на зимовий. Проте куди саме потрібно крутити стрілки - краще уточнити заздалегідь.

Докладніше про правила переведення годинників восени та чи варто насправді хвилюватися через перехід на "інший" час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Від чого залежать дата й час переведення годинників

Правила переходу навесні на літній час і повернення восени до зимового - зафіксовані постановою Кабінету міністрів №509 від 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з документом, перевести годинники на зимовий час українцям необхідно в останню неділю жовтня:

о 4 годині ночі;

на 1 годину назад.

Тобто дата - залежить чинного календаря, а час - чітко зафіксований нормативно-правовим актом державного рівня.

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Як українцям перейти на зимовий час у 2026 році

У 2026 році остання неділя жовтня припадає на 25 число.

Отже, вже цієї ночі - з суботи (24 жовтня) на неділю (25 жовтня) - стрілки годинників мають бути переведені на 1 годину назад (з 04:00 на 03:00).

У групі "Управління культури Бориспільської міської ради" у Facebook нагадали також, що перехід на зимовий час це:

"додаткова" година для сну;

можливість поступово адаптуватися до нового сезону;

нагода для того, щоб переглянути свій щоденний графік.

Куди крутити стрілки, щоб перейти на зимовий час (інфографіка: facebook.com/groups/bor.kyltyra)

Чи варто хвилюватись через перехід на "інший" час

У прес-службі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) розповіли, що через сам факт переведення годинника хвилюватися не варто.

"Для більшості людей перехід на зимовий час минає без значних проблем, а прості правила здорового сну допомагають швидше пристосуватися до нового режиму", - зауважили спеціалісти та поділились власними рекомендаціями.

Що допоможе організму легше адаптуватися до переходу на зимовий час (інфографіка: facebook.com/TernopilregionalCDC)

Українцям пояснили, що в декого у перші дні після переходу на зимовий час можуть виникати сонливість, втома, дратівливість, зниження концентрації уваги або труднощі із засинанням.

Проте ці прояви зазвичай нетривалі й поступово минають.

"Особливу увагу режиму дня варто приділити дітям, людям старшого віку, людям із порушеннями сну та хронічними захворюваннями, оскільки вони можуть бути більш чутливими до зміни звичного розпорядку", - підсумували у ЦКПХ.