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Часы в Украине переводят уже этой ночью: в котором часу и куда крутить стрелки

09:24 24.10.2026 Сб
3 мин
aimg Ирина Костенко
Часы в Украине переводят уже этой ночью: в котором часу и куда крутить стрелки Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Уже этой ночью вся Украина перейдет с так называемого летнего времени на зимнее. Однако куда именно нужно крутить стрелки - лучше уточнить заранее.

Подробнее о правилах перевода часов осенью и стоит ли на самом деле волноваться из-за перехода на "другое" время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

От чего зависят дата и время перевода часов

Правила перехода весной на летнее время и возвращения осенью к зимнему - зафиксированы постановлением Кабинета министров №509 от 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно документу, перевести часы на зимнее время украинцам необходимо в последнее воскресенье октября:

  • в 4 часа ночи;
  • на 1 час назад.

То есть дата - зависит от действующего календаря, а время - четко зафиксировано нормативно-правовым актом государственного уровня.

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Как украинцам перейти на зимнее время в 2026 году

В 2026 году последнее воскресенье октября приходится на 25 число.

Следовательно, уже этой ночью - с субботы (24 октября) на воскресенье (25 октября) - стрелки часов должны быть переведены на 1 час назад (с 04:00 на 03:00).

В группе "Управление культуры Бориспольского городского совета" в Facebook также напомнили, что переход на зимнее время это:

  • "дополнительный" час для сна;
  • возможность постепенно адаптироваться к новому сезону;
  • возможность для того, чтобы пересмотреть свой ежедневный график.
Куда крутить стрелки, чтобы перейти на зимнее время (инфографика: facebook.com/groups/bor.kyltyra)
Куда крутить стрелки, чтобы перейти на зимнее время (инфографика: facebook.com/groups/bor.kyltyra)

Стоит ли волноваться из-за перехода на "другое" время

В пресс-службе Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) рассказали, что из-за самого факта перевода часов волноваться не стоит.

"Для большинства людей переход на зимнее время проходит без значительных проблем, а простые правила здорового сна помогают быстрее приспособиться к новому режиму", - отметили специалисты и поделились собственными рекомендациями.

Что поможет организму легче адаптироваться к переходу на зимнее время (инфографика: facebook.com/TernopilregionalCDC)
Что поможет организму легче адаптироваться к переходу на зимнее время (инфографика: facebook.com/TernopilregionalCDC)

Украинцам объяснили, что у некоторых людей в первые дни после перехода на зимнее время могут возникать сонливость, усталость, раздражительность, снижение концентрации внимания или трудности с засыпанием.

Однако эти проявления обычно непродолжительны и постепенно проходят.

"Особое внимание режиму дня стоит уделить детям, людям старшего возраста, людям с нарушениями сна и хроническими заболеваниями, поскольку они могут быть более чувствительными к изменению привычного распорядка", - подытожили в ЦКПБ.

Напомним, ранее мы рассказывали о влиянии перевода часов на здоровье и подробных советах специалистов насчет адаптации организма к "новому" времени.

Кроме того, мы объясняли, может ли перевод часов влиять на отключения света в Украине во время войны.

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