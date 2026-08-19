Годинами знущалися в укритті: на Одещині підлітки катували 11-річного хлопчика

Про злочин поліцейським повідомила мати потерпілого через кілька днів після події. Як з'ясували слідчі, однокласниця покликала 11-річного хлопчика на прогулянку та привела його до укриття, де на них чекали інші підлітки.

В укритті 13-річний хлопець, який був ображений на молодшого школяра, почав бити та душити його, а також змушував ставати на коліна і просити вибачення.

Знущання тривали кілька годин поспіль на очах у кількох дітей, які фіксували все, що відбувалося, на камери телефонів. Потерпілий дістав різні тілесні ушкодження, проте спочатку не розказував про це рідним через погрози кривдника.

Правоохоронці кваліфікували подію як катування та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 127 Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну для встановлення ступеня тяжкості отриманих дитиною ушкоджень. За результатами розслідування буде надано правову оцінку діям кожного учасника інциденту.

"Закликаємо батьків уважно ставитися до дітей, звертати увагу на зміни в настрої та поведінці, цікавитися самопочуттям. У разі виявлення проблем одразу звертайтеся по допомогу", - зазначили поліцейські.