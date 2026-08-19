RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Часами издевались в укрытии: в Одесской области подростки пытали 11-летнего мальчика

15:35 19.08.2026 Ср
2 мин
Ребенок несколько дней не решался рассказать об издевательствах из-за угроз
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские полицейские (Getty Images)

В Одесской области правоохранители расследуют случай пыток 11-летнего мальчика в Нерубайской громаде. Подростки несколько часов издевались над ребенком в укрытии, снимая это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции в Одесской области.

О преступлении полицейским сообщила мать потерпевшего спустя несколько дней после происшествия. Как выяснили следователи, одноклассница позвала 11-летнего мальчика на прогулку и привела его к укрытию, где их ждали другие подростки.

В укрытии 13-летний парень, обиженный на младшего школьника, начал избивать и душить его, а также заставлял становиться на колени и извиняться.

Издевательства продолжались несколько часов подряд на глазах у нескольких детей, фиксировавших все происходящее на камеры телефонов. Потерпевший получил различные телесные повреждения, однако сначала не рассказывал об этом родным из-за угроз обидчика.

Правоохранители квалифицировали событие как пытки и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 127 Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская для установления степени тяжести полученных ребенком повреждений. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого участника инцидента.

"Призываем родителей внимательно относиться к детям, обращать внимание на изменения в настроении и поведении, интересоваться самочувствием. В случае выявления проблем сразу обращайтесь за помощью", - отметили полицейские.

Напомним, ранее в Одессе назначили служебную проверку из-за конфликта между мужчиной в военной форме и подростком. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

Отметим, следствие раскрыло новые подробности пыток в одном из ТЦК Одессы. Одного мужчину сбили служебной машиной, другого душили и заставляли назвать пароль от телефона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаНациональная полиция