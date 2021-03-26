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За год каждый второй украинец воспользовался минимум одной онлайн-услугой

Автор: Юлия Струк

Каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной электронной услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Одна из наших целей - перевести все государственные услуги в онлайн до 2024 года. В течение последних 12 месяцев более половины граждан (53%) воспользовались по меньшей мере одной цифровой услугой. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия", - сказано в сообщении.

Соответствующие результаты вытекают из исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ПРООН, Минцифры и посольства Швеции в Украине.

Исследование показывает, что среди наиболее популярных цифровых услуг в Украине - получение паспортов и другие контакты с Государственной миграционной службой. Этими услугами воспользовались 15% респондентов. Также 13% пользовались приложением или порталом "Дия". И столько же украинцев использовали электронные государственные услуги по получению субсидий, льгот и социальных выплат.

"Среди популярных е-услуг, касающиеся личного транспорта (водительское удостоверение, продажа авто и т.д.) - 12% и пенсионного обеспечения - 11%", - указано в сообщении.

Кроме того, украинцы назвали сферы, требующие совершенствования электронных услуг: коммунальные услуги, оформление и получение пенсий, медицинские услуги, ведение малого бизнеса, получение социальной помощи.

"Из тех 47% респондентов, которые не пользовались электронными услугами за последний год, почти четверть признались, что им не хватает навыков для этого. А каждый пятый опрошенный - 21% - не пользовался онлайн-услугами из-за отсутствия интернета, некоторые причиной назвали недоверие к электронным услугам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабинете министров решили запретить государственным органам требовать от граждан бумажные документы или справки. Министерство цифровой трансформации уже занимается разработкой соответствующего законопроекта.

Как писало РБК-Украина, Минцифра анонсировала новые услуги в сервисе "Дия", которые появятся уже в апреле этого года. Среди нововведений - электронный больничный и цифровая подпись.

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